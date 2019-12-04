DÜZELTME "Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı" başlıklı haberimizin 8. paragrafında yer alan "2 milyon 500 bin" ifadesi, "200 milyon 500 bin" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek, yeniden yayınlıyoruz. Saygılarımızla... AA

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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:19 | Son Güncelleme

Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı - Afyonkarahisar ve Antalya'daki kamu taşınmazlarını kiralayan turizm yatırımcıları, sektörün altyapısına destek sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelere katıldı

Afyonkarahisar ve Antalya'daki kamu taşınmazlarına yapılan başvurular için sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakereler gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında yürütülen müzakerelere Afyonkarahisar için tek, Antalya'daki farklı yerler için 3, 2 ve 1 firma katıldı.

Alpaslan, müzakereler öncesi yaptığı açıklamada, Turizmi Teşvik Yasası ile Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Yönetmeliği gereği kamu arazilerinin turizm yatırımcılarına 49 yıllığına tahsis edildiğini söyledi.

Kamu taşınmazına turistik tesis inşa etmek için başvuran yatırımcılardan altyapıya katılım katkı bedeli aldıklarını belirten Alpaslan, 2004'ten beri bu işlemin müzakere yöntemiyle yapıldığını bildirdi.

Toplanan katkı bedellerinin arıtma ve çöp toplama tesisleri yapılması ile bölgenin altyapı sorunlarının giderilmesi için kullanıldığını vurgulayan Alpaslan, "Bu kaynakları turizmin geliştirilmesine yönelik değerlendirmekteyiz." dedi.

Alpaslan, müzakerenin ülkeye, yatırımcılara ve Türk turizmine hayırlı olmasını temenni etti.

Müzakereye Afyonkarahisar'da termal tesis yapımı için katılan tek firma 600 bin lira, Antalya Kemer Tekirova'da otel yapımı için katılan tek firma ise 41 milyon lira müzakere bedeli ödedi.

Antalya Kemer Çamyuva için katılan 3 firmadan 200 milyon 500 bin lira ödeyen firma, Antalya Kemer Göynük için katılan 2 firmadan 86 milyon lira ödeyen firma müzakereyi kazandı.

Söz konusu arazileri Hazineden 49 yıllığına kiralayan firmalar, müzakere bedellerini de Kültür ve Turizm Bakanlığına bölgedeki altyapı yatırımlarına katkı için ödeyecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı

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