Düzen ve güvenin simgesi: Karacabey Külliyesi

SÜLEYMAN TUNÇ/SEFA ŞAHİN - Başkentin önemli tarihi mirasları arasında sayılan Karacabey Camisi ve Külliyesi, şehirlerin düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sur dışında yeni yerleşim yerlerinin oluşmasına öncülük eden önemli eserlerden biri olma özelliğini taşıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Külliye, Fatih Sultan Mehmed'in kumandanlarından Celalettin Karaca Bey tarafından Hamamönü olarak bilinen mevkiye 1440'ta inşa edildi. Cami, türbe, imaret, çeşme, hamam, ahır binaları ve mahzen gibi bölümleri bünyesinde barındıran Külliye'den günümüze sadece cami, türbe, çeşme ve hamam ulaşabildi.

Bugün kurulan yeni yaşam alanlarının gelişmesiyle cami ve türbe, Hacettepe Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nin sınırları içinde kaldı. Tarihi hamam ise Talatpaşa Bulvarı üzerinde kendi adını verdiği Hamamönü semtinde başkentlilere hizmet vermeye devam ediyor.

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Misafirhaneleriyle zaviyeli camilerin klasik örneklerinden olan cami, Sultan 2. Murat dönemi mimari özelliklerini taşıyor. Son cemaat yeri olarak bilinen alanın 5 kubbesinin yanında, caminin iç mekanı sade bir görünüme sahip.