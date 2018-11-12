HABER

'DÜZENBAZLAR ÇETESİ' NE OPERASYONDA 100 ÇALINTI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

KOCAELİ polisinin 20 ilde düzenlediği operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı araçlarla değiştiren 'Düzenbazlar Çetesi' adı verilen çeteye operasyon düzenlendi.

KOCAELİ polisinin 20 ilde düzenlediği operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı araçlarla değiştiren 'Düzenbazlar Çetesi' adı verilen çeteye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 100 araç ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 'Pert Oto' adı verilen ve 'Düzenbazlar Çetesi' adını verdiği çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını değiştirerek, çaldıkları araçların şase numaraları ile değiştiren, kendilerini galerici gibi gösterip araçları satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 20 ilde düzenlenen operasyonla yaklaşık 100 araç ele geçirildi. Araçlar, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nin otoparkına çekilirken, otopark araçlarla doldu. Polis yetkilileri, son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdiklerini, vatandaşların araç satın alırken servise giderek araçların şase numaralarını ruhsat bilgileri ile karşılaştırmalarını önerdi.

PARTNERMilattan önce 6000'e ait kedi mumyaları bulunduMilattan önce 6000'e ait kedi mumyaları bulundu
Felçli köpek yürüteçle hayata bağlandıFelçli köpek yürüteçle hayata bağlandı
Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı! Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Süleyman Şimşek yakalandı

Süleyman Şimşek yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm

Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm

Bursa'da lise öğrencisinin intiharı! Müslüm Gürses'in şarkısını defalarca dinleyip...

Bursa'da lise öğrencisinin intiharı! Müslüm Gürses'in şarkısını defalarca dinleyip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.