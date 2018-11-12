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'Düzenbazlar çetesi' ne operasyonda 100 çalıntı araç ele geçirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

KOCAELİ polisinin 20 ilde düzenlediği operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı araçlarla değiştiren 'Düzenbazlar Çetesi' adı verilen çeteye operasyon düzenlendi.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ polisinin 20 ilde düzenlediği operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı araçlarla değiştiren 'Düzenbazlar Çetesi' adı verilen çeteye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 100 araç ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 'Pert Oto' adı verilen ve 'Düzenbazlar Çetesi' adını verdiği çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını değiştirerek, çaldıkları araçların şase numaraları ile değiştiren, kendilerini galerici gibi gösterip araçları satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 20 ilde düzenlenen operasyonla yaklaşık 100 araç ele geçirildi. Araçlar, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nin otoparkına çekilirken, otopark araçlarla doldu. Polis yetkilileri, son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdiklerini, vatandaşların araç satın alırken servise giderek araçların şase numaralarını ruhsat bilgileri ile karşılaştırmalarını önerdi.

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