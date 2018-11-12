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'Düzenbazlar Çetesi'ne operasyonda, 100 çalıntı araç ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 12:50 | Son Güncelleme

KOCAELİ merkezli 20 ilde polisin düzenlediği operasyonda, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını çalıntı araçlarınkileriyle değiştirip, bu araçları da satan 9 şüpheli gözaltına alındı.

'Düzenbazlar Çetesi'ne operasyonda, 100 çalıntı araç ele geçirildi

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 20 ilde polisin düzenlediği operasyonda, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını çalıntı araçlarınkileriyle değiştirip, bu araçları da satan 9 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerine 'Düzenbazlar Çetesi' adını veren şüphelilere yönelik operasyonda yaklaşık 100 çalıntı araç ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını çalıntı araçlarınkileriyle değiştirip, bu araçları da satan çeteyi belirledi. Kenilerine 'Düzenbazlar Çetesi' adını veren şüphelilerin yakalanması için 6 ay süren takibin ardından 'Pert Oto' operasyonu düzenlendi. Kendilerini galerici gibi gösterip araçları satan şüphelilere yönelik Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı, yaklaşık 100 çalıntı araç ele geçirildi. Araçlar, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nin otoparkına çekildi. Otopark araçlarla doldu.
Polis yetkilileri, son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdiklerini, vatandaşların araç satın alırken servise giderek araçların şasi numaralarını ruhsat bilgileri ile karşılaştırmalarını önerdi.

FOTOĞRAFLI

'Düzenbazlar Çetesi'ne operasyonda, 100 çalıntı araç ele geçirildi'Düzenbazlar Çetesi'ne operasyonda, 100 çalıntı araç ele geçirildi'Düzenbazlar Çetesi'ne operasyonda, 100 çalıntı araç ele geçirildi'Düzenbazlar Çetesi'ne operasyonda, 100 çalıntı araç ele geçirildi

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