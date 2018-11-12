'Düzenbazlar Çetesi'ne operasyonda, 100 çalıntı araç ele geçirildi (2)

1'İ KADIN 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli polisinin 20 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı araçların şase numaralarıyla değiştiren 'Düzenbazlar Çetesi' adı verilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan çete lideri S.A., F.O., A.B, O.Y., H.Y., E.Y., E.K., K.Y. ile A.A. isimli kadın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hazırlanan dosyalar el arabası ve karton kutuların içinde araca taşındı.
FOTOĞRAFLI
'Sürprizler olabilir' dedi ve uyardı: Erdoğan'ın hedefi...
Bomba iddia: AK Parti'nin Ankara adayını canlı yayında açıkladı
Korkutan uyarı! 'Kritik seviyenin altında...'
'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'
Süleyman Soylu'dan sert sözler: Bugüne kadar sesimi çıkarmadım
Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı
Türkiye'nin konuştuğu milletvekiline bir şok daha!
İran'dan tehdit gibi açıklama: Hazırız
Okuyucu Yorumları 0 yorum