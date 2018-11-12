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'Düzenbazlar Çetesi'ne operasyonda, 100 çalıntı araç ele geçirildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 15:31 | Son Güncelleme

1'İ KADIN 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Kocaeli polisinin 20 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı araçların şase numaralarıyla değiştiren 'Düzenbazlar Çetesi' adı verilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan çete lideri S.A., F.O., A.B, O.Y., H.Y., E.Y., E.K., K.Y.

1'İ KADIN 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Kocaeli polisinin 20 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı araçların şase numaralarıyla değiştiren 'Düzenbazlar Çetesi' adı verilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan çete lideri S.A., F.O., A.B, O.Y., H.Y., E.Y., E.K., K.Y. ile A.A. isimli kadın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hazırlanan dosyalar el arabası ve karton kutuların içinde araca taşındı.

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