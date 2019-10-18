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Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7,6 milyar liralık bütçe

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2020 yılı bütçesinden yaklaşık 7,6 milyar lira ödenek ayrıldı - Söz konusu kurumlar arasında en yüksek payı yaklaşık 5,5 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu alacak

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2020 yılı bütçesinden alacağı pay yaklaşık 7,6 milyar lira olarak belirlendi. Söz konusu kurumlar arasında en yüksek payı yaklaşık 5,5 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu alacak.

AA muhabirinin 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 7 milyar 623 milyon 700 bin lira ödenek tahsis edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5 milyar 535 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 801 milyon 500 bin lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 329 milyon 337 bin lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 321 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 177 milyon 882 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 100 milyon lira, Rekabet Kurumuna 115 milyon 750 bin lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 147 milyon 139 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 49 milyon 709 bin lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 46 milyon 383 bin lira kaynak aktarılacak.

2020 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara ayrılan bütçe şöyle:

Kurumlar Toplam/Bin liraRTÜK 177.882BTK5.535.000SPK 321.000BDDK 801.500EPDK 329.337KİK 100.000Rekabet Kurumu 115.750Nükleer Düzenleme Kurumu 147.139Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 49.709Kişisel Verileri Koruma Kurumu 46.383Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Toplamı
7.623.700

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2020 Bütçesi BTK düzenleyici ve denetleyici kurumlar Merkezi Yönetim Bütçe

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