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Düzenli cinsel aktivite, böbrek taşını düşürmede yüzde 80 etkili

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

ÜROLOJİ Uzmanı Op.

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ÜROLOJİ Uzmanı Op. Dr. Tevfik Sarıkaya, Türk bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre haftada 4-5 kez seksüel aktivitede bulunan ve 5 milimetreye kadar böbrek taşı olan hastalarda, cinsel aktivite ile böbrek taşının düşme oranının yüzde 80 olduğunu söyledi. Türkiye'de böbrek taşı görülme sıklığının yüksek olduğunu belirten OFM Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tevfik Sarıkaya, bunun beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığını kaydetti. Suyun az tüketilmesi, protein ağırlıklı beslenme ve tuz tüketimi fazlalığının böbrek taşı oluşumuna neden olduğunu aktaran Op. Dr. Sarıkaya, böbrek taşı tedavisinin ise taş boyutuyla ilgili olduğunu söyledi. 2 santimden büyük böbrek taşlarına operasyonla müdahale edildiğini belirten Op. Dr. Sarıkaya, "Yarım santim ve 2 santim büyüklüğündeki böbrek taşlarında ise taş kırma yöntemini uyguluyoruz. Yarım santimden küçük böbrek taşlarında da genellikle bekleme yapıyoruz" dedi. HASTALAR ŞİDDETLİ AĞRI NEDENİYLE BAŞVURUYOR Küçük böbrek taşlarının kendiliğinden düşme olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan Op. Dr. Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "5 milimetreye kadar olan taşlar böbrekten idrar kanalına girip atılabiliyor. İdrar kanalına giren taş da ağrıya neden oluyor. Hastalar bize ağrı nedeniyle başvuruyor. Hastaların yaşayabilecekleri en şiddetli ağrı, böbrek taşı düşürürken yaşanan ağrıdır. Bunun nedeni de taşın idrar yollarını tıkayarak böbreğin genişlemesine neden olmasıdır. Özellikle 5 milimetreye kadar olan taşları 2 hafta kadar bekleyerek kendiliğinden düşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu dönemde elbette ki hastanın ağrısını dindiriyoruz." HASTALAR ÜÇ GRUBA AYRILDI Türkiye'de bilim insanlarının yaptığı çalışmadan söz eden Op. Dr. Sarıkaya, şunları anlattı: "Bu ürolojinin saygın dergilerinden birinde yayımlandı. 5 milimetreye kadar olan taşlarla ilgili bir çalışma yapıldı. Hastalar 3 gruba ayrıldı. Birinci grupta sadece ağrı kesici tedavilerle 2 hafta süresince beklendi. İkinci gruba taşların düşürülmesi için kullanılan prostat ilaçları verildi. Üçüncü gruba ise haftada 3-4 kez seksüel aktivite önerildi. Burada şu sonuçlara ulaşıldı. Haftada 3-4 kez seksüel aktivite yapan grupta taş düşürme oranı yüzde 80'lerde. Sadece prostat ilacı kullanılan grupta yüzde 45 civarında. Prostat ilacı kullanılmayan ve seksüel aktivitesi olmayan sadece ağrı kesicilerle izlenen grupta ise taş düşürme oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Buradan şu sonucu çıkarıyoruz, seksüel aktivite, özellikle 5 milimetreye kadar olan taşları düşürmede çok etkili."

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