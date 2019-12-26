"Düzenli Delilik" sergisi "bilgi" kavramını sorguluyor

Serginin çıkış noktasına değinen küratör, şöyle devam etti:

"Değişimin, kaosun ve entropinin olağan varlık biçimi haline geldiği çılgın zamanlarda yaşıyoruz. Kazandığınız her şey ve tüm bilgiler çevrenizde muazzam bir hızla sürekli döndüğünde, hangi bilgiye güvenebilirsiniz? Hangi bilgi gerçekten birlikte yaşayabileceğimiz bir doğruluk sağlıyor? Bugün, tüm mutlak bilginin tarihe karışmasının ardından, gerçek sadece geçici kültürel gruplar ve sosyal anlaşmalarda geçerli olur. Olağan medyatik popülizme, bunaltıcı hakikat-sonrası propagandaya ve hayli yaygın yüzeysel eklektizme rağmen, sanatçılar hiçbir zaman varsayılan ve erişilebilir gerçeklik yapılarını eleştirel bir şekilde sorgulamaktan vazgeçmediler."

Marcus Graf, sergilenen sanat eserlerinin zamanın çılgınlığıyla baş edebilmek adına alternatif bilgi üretimi yollarını sunabilmek için bilinenin ötesine geçtiğini dile getirdi.

Eserlerin nasıl bir sisteme göre seçildiğini anlatan Graf, "Sergi, eklektik ve çoğulcu bir gerçeklik anlayışı ve onun hakkında sahip olduğumuz bilgileri sunmayı amaçlıyor. Bu nedenle, iyi bilinen ve hatta dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra yeni genç sanatçıların da sunulduğu bir uluslararası sanatçı listemiz var. Bu seçki, günümüzde sürekli değişen gerçeklik kavramına katkıda bulunan bir zenginlik sağlıyor. Ayrıca çeşitli iletişim araçlarını ve disiplinleri de sergilemek istedik. Düzenli Delilik'in çizimler, resimler, baskılar, kitaplar, heykeller, videolar, medya çalışmaları ve ses sanat eserleri sunmasının nedeni budur." ifadelerini kullandı.

"Düzenli Delilik" sergisi, 11 Ocak'a kadar izlenebilecek.

