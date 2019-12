"Düzenli Delilik" sergisi "bilgi" kavramını sorguluyor

İSTANBUL (AA) - Marcus Graf'ın küratörlüğünü üstlendiği "Düzenli Delilik" sergisi Akbank Sanat'ta ziyaretçilerini bekliyor.

Farklı birçok alan ve disiplinden çağdaş sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını sorguluyor.

Sergide Ana Adamovic, Anna Fausshauer, Basim Magdy, Buğra Erol, Fischli and Weiss, Joseph Beuys, Kerem Ozan Bayraktar, Komet, Lars Breuer, Nasan Tur, Özlem Günyol - Mustafa Kunt, Marcus Popp (Oval), Robert Barta, Rudolf Reiber, Serhat Kiraz, Thomas Baldischwyler ve Yeşim Uzunöz'ün eserleri yer alıyor.

Çoğulcu ve bütünsel bir bilgi anlayışı ortaya koyan sergi hakkında AA muhabirine açıklama yapan Marcus Graf, serginin giriş katta, dil ve ulusların karakterinin yanı sıra dünya ve evrenin durumu hakkındaki konuları tartışarak bilgi, gerçeklik ve doğruluk kavramını araştırdığını söyledi.

Graf, Fischli ve Weiss'in ikinci katta bulunan "The Way Things Go" adlı video çalışmasının kaos içindeki düzen kavramına yoğunlaştığını belirterek, "Sergi ziyaretçisi farklı kuşak ve disiplinlerden sanatçıların çalışmalarını keşfediyor. Sergi, sağ tarafta dil ile bilgi üretimi-bilgi aracılığı arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Mekanın sol tarafında, gerçeklik fikri görüntüler ve görseller aracılığıyla tartışılıyor." diye konuştu.