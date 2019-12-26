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  4. "Düzenli Delilik" sergisi "bilgi" kavramını sorguluyor

"Düzenli Delilik" sergisi "bilgi" kavramını sorguluyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.12.2019 18:18 | Son Güncelleme

Küratör Marcus Graf: - "Sergi, eklektik ve çoğulcu bir gerçeklik anlayışı ve onun hakkında sahip olduğumuz bilgileri sunmayı amaçlıyor. Bu nedenle, iyi bilinen ve hatta dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra yeni, genç sanatçıların da sunulduğu bir uluslararası sanatçı listemiz var"

İSTANBUL (AA) - Marcus Graf'ın küratörlüğünü üstlendiği "Düzenli Delilik" sergisi Akbank Sanat'ta ziyaretçilerini bekliyor.

Farklı birçok alan ve disiplinden çağdaş sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını sorguluyor.

Sergide Ana Adamovic, Anna Fausshauer, Basim Magdy, Buğra Erol, Fischli and Weiss, Joseph Beuys, Kerem Ozan Bayraktar, Komet, Lars Breuer, Nasan Tur, Özlem Günyol - Mustafa Kunt, Marcus Popp (Oval), Robert Barta, Rudolf Reiber, Serhat Kiraz, Thomas Baldischwyler ve Yeşim Uzunöz'ün eserleri yer alıyor.

Çoğulcu ve bütünsel bir bilgi anlayışı ortaya koyan sergi hakkında AA muhabirine açıklama yapan Marcus Graf, serginin giriş katta, dil ve ulusların karakterinin yanı sıra dünya ve evrenin durumu hakkındaki konuları tartışarak bilgi, gerçeklik ve doğruluk kavramını araştırdığını söyledi.

Graf, Fischli ve Weiss'in ikinci katta bulunan "The Way Things Go" adlı video çalışmasının kaos içindeki düzen kavramına yoğunlaştığını belirterek, "Sergi ziyaretçisi farklı kuşak ve disiplinlerden sanatçıların çalışmalarını keşfediyor. Sergi, sağ tarafta dil ile bilgi üretimi-bilgi aracılığı arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Mekanın sol tarafında, gerçeklik fikri görüntüler ve görseller aracılığıyla tartışılıyor." diye konuştu.

Serginin çıkış noktasına değinen küratör, şöyle devam etti:

"Değişimin, kaosun ve entropinin olağan varlık biçimi haline geldiği çılgın zamanlarda yaşıyoruz. Kazandığınız her şey ve tüm bilgiler çevrenizde muazzam bir hızla sürekli döndüğünde, hangi bilgiye güvenebilirsiniz? Hangi bilgi gerçekten birlikte yaşayabileceğimiz bir doğruluk sağlıyor? Bugün, tüm mutlak bilginin tarihe karışmasının ardından, gerçek sadece geçici kültürel gruplar ve sosyal anlaşmalarda geçerli olur. Olağan medyatik popülizme, bunaltıcı hakikat-sonrası propagandaya ve hayli yaygın yüzeysel eklektizme rağmen, sanatçılar hiçbir zaman varsayılan ve erişilebilir gerçeklik yapılarını eleştirel bir şekilde sorgulamaktan vazgeçmediler."

Marcus Graf, sergilenen sanat eserlerinin zamanın çılgınlığıyla baş edebilmek adına alternatif bilgi üretimi yollarını sunabilmek için bilinenin ötesine geçtiğini dile getirdi.

Eserlerin nasıl bir sisteme göre seçildiğini anlatan Graf, "Sergi, eklektik ve çoğulcu bir gerçeklik anlayışı ve onun hakkında sahip olduğumuz bilgileri sunmayı amaçlıyor. Bu nedenle, iyi bilinen ve hatta dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra yeni genç sanatçıların da sunulduğu bir uluslararası sanatçı listemiz var. Bu seçki, günümüzde sürekli değişen gerçeklik kavramına katkıda bulunan bir zenginlik sağlıyor. Ayrıca çeşitli iletişim araçlarını ve disiplinleri de sergilemek istedik. Düzenli Delilik'in çizimler, resimler, baskılar, kitaplar, heykeller, videolar, medya çalışmaları ve ses sanat eserleri sunmasının nedeni budur." ifadelerini kullandı.

"Düzenli Delilik" sergisi, 11 Ocak'a kadar izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Akbank Sanat Düzenli Delilik sergi

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