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Düzenli diş tedavisi Alzheimer riskini azaltıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Diş Hekimi İlke Kardelen, diş hekimi kontrollerini düzenli yaptıran kişilerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin azaldığını açıkladı.Bilim dünyası, diş et hastalığı ile Alzheimer hastalığı arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.

Düzenli diş tedavisi Alzheimer riskini azaltıyor

Diş Hekimi İlke Kardelen, diş hekimi kontrollerini düzenli yaptıran kişilerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin azaldığını açıkladı.
Bilim dünyası, diş et hastalığı ile Alzheimer hastalığı arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Diş Hekimi İlke Kardelen, bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kardelen, "Diş eti iltihabına neden olan bakterilerin ağızdan beyne doğru hareket edebileceğini gösteren DNA tabanlı bir kanıt keşfedildi. Bu bakteriler, beyindeki sinir hücrelerini tahrip eden bir protein üretip, hafıza kaybına ve sonucunda Alzheimer’a yol açıyor. Düzenli kontrollerini yapan ve hastalıklarla savaşan kişiler ise bu riski atlatmış oluyor" dedi.
Bakterilerin Alzheimer’a tek başına neden olmadığına ancak hastalığı önemli ölçüde geliştirebileceğine değinen Kardelen, "Bu bakterilerle savaşılmadığı takdirde Alzheimer’a yakalanma riski artar ve hastalığın daha hızlı ilerlemesi için sebebiyet doğar. Bu nedenle diş eti iltihabı olan kişilerin diş hekimini düzenli olarak ziyaret etmesi ve doğru şekilde diş eti tedavisi yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

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