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Düzenli egzersiz akıl sağlığına iyi geliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

Düzenli egzersiz akıl sağlığına iyi geliyor

Haftada 3 ila 5 kez yapılan düzenli egzersizin akıl sağlığına iyi geldiği bildirildi.

ABD'de yürütülen araştırmaya katılan 1,2 milyon kişinin fiziksel aktivite düzeyleri ve psikolojik durumları değerlendirildi.

Çalışma sonucunda haftada 3 ila 5 kez yapılan 45 dakikalık takım sporları, bisiklet sürme ve aerobik gibi egzersizlerin akıl sağlığına olumlu etkileri olduğu tespit edildi.

Araştırmada, yaş ve cinsiyete bakılmaksızın ev işleri ve çocuk bakımı da dahil tüm fiziksel aktivitelerin akıl sağılığına iyi geldiği belirtildi.

İki günde bir yapılan 30 ila 60 dakikalık fiziksel aktivitenin en faydalısı olduğuna işaret edildi.

Yale Üniversitesinden Dr. Adam Chekroud, daha önceden ne kadar çok egzersiz yapılırsa akıl sağlığı o kadar olumlu etkilenir gibi bir inanış olduğunu ifade ederek, bu araştırmanın bu inanışı desteklemediğini söyledi.

Chekroud, "Araştırmaya göre, ayda 23 kereden fazla ya da bir seferde 90 dakikadan fazla yapılan fiziksel aktivitenin akıl sağlığına olumsuz etkisi var." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın sonuçları "Lancet Psychiatry" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
akıl sağlığı egzersiz

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