HABER
  4. Düzenli egzersiz yapanlarda 7 farklı kanser riski daha düşük

Düzenli egzersiz yapanlarda 7 farklı kanser riski daha düşük

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.Dr.Uğur Coşkun, Journal of Clinical Oncology dergisinde 26 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan çalışmada, boş zamanlarında haftada en az 150 dakika hızlı yürüme gibi orta yoğunlukta egzersiz yapan sağlıklı bireylerde 7 farklı kanser türünün görülme sıklığının önemli derece azaldığının gösterildiğini belirtti.Bu çalışmada, 750.000 üzerinde sağlıklı bireyin 10 yıllık takip verilerinin bir arada incelenmesi sonucunda, meme, bağırsak, rahim, böbrek, karaciğer, lenf kanseri ile birlikte myeloma isimli hastalığın görülme riskinin düzenli yapılan egzersizler ile azaltılabileceğinin gösterildiğini belirten Dr.Coşkun, her gün en az 20 dakikalık tempolu yürüyüş ile bu durumun sağlanabildiğini söyledi.

Düzenli egzersiz yapanlarda 7 farklı kanser riski daha düşük

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.Dr.Uğur Coşkun, Journal of Clinical Oncology dergisinde 26 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan çalışmada, boş zamanlarında haftada en az 150 dakika hızlı yürüme gibi orta yoğunlukta egzersiz yapan sağlıklı bireylerde 7 farklı kanser türünün görülme sıklığının önemli derece azaldığının gösterildiğini belirtti.
Bu çalışmada, 750.000 üzerinde sağlıklı bireyin 10 yıllık takip verilerinin bir arada incelenmesi sonucunda, meme, bağırsak, rahim, böbrek, karaciğer, lenf kanseri ile birlikte myeloma isimli hastalığın görülme riskinin düzenli yapılan egzersizler ile azaltılabileceğinin gösterildiğini belirten Dr.Coşkun, her gün en az 20 dakikalık tempolu yürüyüş ile bu durumun sağlanabildiğini söyledi. Bu çalışmada karaciğer kanserindeki risk azalmasının en fazla olduğu belirten Prof.Dr.Uğur Coşkun, bir çok çalışmanın bir havuzda toplanması ile elde edilen bu verilerin kanserin önlenmesi açısından çok önemli yol gösterici olduğunu belirtti.
Egzersizin kanser önleyici etkisi ile ilgili daha öncede araştırmalar yapıldığını vurgulayan Dr. Coşkun, egzersizin hangi mekanizma ile kanseri önlediğinin net olarak bilinmediğini belirtti. Deneysel çalışmalarda egzersizin tümör büyüme hızını azaltıldığının gösterildiğini söyleyen Dr.Coşkun, bu etkinin bedensel aktivite ve hormonal etkilerin sonucu olduğuna, artan fiziksel aktivite ve adrenalin artışına bağlı immün sistemi etkileyen faktörlerin hareketlenmesini hızlandırarak tümör hücrelerine saldırması ve tümör hücresi büyümesini yavaşlatması ile ilgili olabileceğine dair teoriler bulunduğunu söyledi. Egzersiz ile ilişkili olarak inflamasyonun azalması, kan şekeri ve seks hormonlarının düzene girmesi gibi faktörlerinde kanser gelişimini önlemede etkili olabileceğini belirtti.
Kanser tanısı alan hastalarda da düzenli egzersizin hem kanser nükslerini önlemede hem de kanser tedavileri üzerinde faydalarının bulunduğunu belirten Prof.Dr.Uğur Coşkun, özellikle kemik metastazı gibi özel durumları bulunan hastaların egzersiz planlamalarında mutlaka doktorlarının fikirlerini almaları gerektiğini belirtti.
Sonuç olarak her gün en az 20 dakika tempolu yürüyüş, koşma veya yüzme gibi egzersizlerin hayatımızın bir parçası haline getirilmesinin diğer faktörlerden bağımsız olarak birçok kansere karşı koruyucu etkisinin bulunduğunu belirten Dr.Coşkun, bu egzersizlerdeki devamlılığın önemine vurgu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Uzmanlardan uyarı: D vitamini takviyesinin azı karar, çoğu zararUzmanlardan uyarı: D vitamini takviyesinin azı karar, çoğu zarar
Doktor ve özel güvenlikçiyi darbeden sanıklara 8'er yıl hapis istemiDoktor ve özel güvenlikçiyi darbeden sanıklara 8'er yıl hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Bu listeye bakmadan almayın!

Bu listeye bakmadan almayın!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!

3,5 yıl tedavi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği an!

Engelli kızıyla yağmurda oynayan muhteşem baba!

Engelli kızıyla yağmurda oynayan muhteşem baba!

'Daha çok gencim elim neden titriyor?' diyorsanız...

'Daha çok gencim elim neden titriyor?' diyorsanız...

Hurmayı öyle yeyince soluğu hastanede aldı!

Hurmayı öyle yeyince soluğu hastanede aldı!

İnsanoğlunun en büyük düşmanı! Peki, onla nasıl baş edeceğiz?

İnsanoğlunun en büyük düşmanı! Peki, onla nasıl baş edeceğiz?

Her sabah boyun ağrısıyla kalkıyorsanız...

Her sabah boyun ağrısıyla kalkıyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.