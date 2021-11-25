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Düzenli egzersize rağmen erimiyorsa üzülmeyin! Bölgesel yağlanmanın ameliyatsız çözümü var

25.11.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın ya da erkek fark etmeksizin bölgesel yağlanmalar herkesin sorunudur. Yapılan egzersizler ve aç kalınan onlarca güne rağmen istenilen görünüme kavuşulamaması kişileri farklı yöntemlere iter. Peki bölgesel yağlanmadan kurtulmayı sağlayan ameliyatsız yöntemler nelerdir? İşte Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. İlsun Aka'nın anlatımıyla basit uygulamalarla bölgesel yağlanmadan kurtulmanızı sağlayacak uygulamalar...

Düzenli egzersize rağmen erimiyorsa üzülmeyin! Bölgesel yağlanmanın ameliyatsız çözümü var

Ameliyatsız bölgesel incelme yöntemlerini kullanarak şikayet ettiğiniz bölgedeki fazlalıkları cerrahi yöntemlere başvurmadan ortadan kaldırabilirsiniz. Herkese uygun olan bu yöntemlerle kadın ya da erkek fark etmeksizin kısa sürede istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz.

Güzel olmanın yanı sıra daha sağlıklı bir vücuda da sahip olabilirsiniz. Ancak bu sürecin kalıcı bir çözüm olmadığı unutulmamalıdır. Bu süreçleri uzun vadede korumak için sağlıklı beslenmeyi ve düzenli egzersizi yaşam biçimi haline getirmek gerekir. Ameliyat sonrasında kişi kilosunu koruyamıyorsa şikayet ettiği görünümü geri kazanabilir.

UYGULANAN YÖNTEMLER NELERDİR?

Ameliyatsız bölgesel zayıflama uygulaması bir vücut şekillendirme yöntemidir. Bireyin sağlık ve görünüm açısından kendini rahatsız hissettiği bölgeye göre seçilen bir işlemle tedavi edilebilir. Kullanılan yöntem kişilerin ihtiyaçlarına göre belirlenmeli ve alanında uzman hekimler tarafından tamamlanmalıdır. Yanlış uygulama kişilerde bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Yaygın olarak kullanılan yöntemler şu şekildedir;

Ultrason darbeleriyle vücut şekillendirme yöntemi: Bu yöntem sayesinde bazı seanslarda farklı cihazlar ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilmektedir. Uygulamada yağ ses dalgaları ile parçalandığında vakum fazı ile belirlenen bölgedeki yağ hücreleri parçalanır. Tüm adımlar nedeniyle vücudun görünümü daha sıkı hale gelir. Bir seans yaklaşık 1,5 saat sürmektedir. Özellikle karın, bel ve kalçada rahatsızlığı olan kişiler için uygundur.

Lazer ve radyofrekans enerjisi yöntemi: 4 farklı teknolojinin birleştirildiği bir yöntemdir. 4 yöntem akustik dalga, radyo frekansı, kızılötesi ışık ve vakumdur. Tüm bu işlemlerden sonra yağ yakma, sıkılaştırma ve selülit tedavisi gerçekleştirilir.

Selülit ve sarkmalar için lazer yöntemi: Selülitten sıklıkla rahatsız olan kişilerin tercih ettiği yöntemdir. Cihaz sayesinde dolaşım düzenlenir ve yağ hücrelerinin yanmasını teşvik ederken selülit tedavisi yapılır.

Kavitasyon yöntemi: Lokal yağlanma ve selülit tedavisinde tercih edilen yöntemdir. Genel uygulama alanları karın, kollar, sırt, kalça ve beldir.

Radyo frekans yöntemi: Bu yöntem genellikle selülit tedavisinde ilk tercihtir, yüzeysel ve derin selüliti tedavi edebilir ve ortadan kaldırabilir.

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