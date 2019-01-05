Düzenli ilaç tedavisi vereme geçit vermiyor

YEŞİM SERT KARAASLAN - Dirençli tüberküloz hastalarında 2 yıl, diğer hastalarda da 6 ay süren düzenli ilaç tedavisiyle hastalık tedavi edilebiliyor.

Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şeref Özkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüberkülozun mikrobun akciğere yerleşmesi ve vücudun direncinin düşük olduğu dönemde alevlenmesiyle kendini gösteren bir hastalık olduğunu söyledi.

Halk arasında verem olarak bilinen tüberkülozun bulaşıcı ve tedavi edilmediğinde ölümcül bir hastalık olduğunu vurgulayan Özkara, "Hala çok ciddi bir hastalık olan verem, dünya genelinde günde yaklaşık 4-5 bin kişinin ölümüne neden oluyor ve yılda 1,6 milyon kişinin ölümüne yol açıyor. Tüberküloz, dünyada 10. ölüm nedeni." dedi.

Özkara, her yıl 10 milyon kişinin yeni tanı aldığını, hastalığın özellikle Afrika ve Asya'da çok yaygın görüldüğünü ifade etti.

Özkara, rahatsızlığın görülme sıklığının o ülkenin gelişmişlik göstergesi açısından önem taşıdığını dile getirerek, "Türkiye ise gelişmiş ülkelere yakın bir konumda, Batı Avrupa'daki hastalık sıklığına sahibiz. Türkiye'de 100 binde 15 kişide hastalık çıkıyor. 2017 yılında 12 bin 40 hastamız vardı. Bu hastaların bin 100'ü yabancı uyruklu ve bu kişilerin de 580'i de Suriyeli." diye konuştu.