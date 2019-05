Düzenli kontrolü yapılmayan asansörler tehlike saçıyor

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, kentteki binalarda yer alan asansörlerin yüzde 30'unun düzenli kontrolü yapılmadığı için can ve mal kayıpları yaşanabileceğini söyledi. Kavi, sadece asansör bakımlarının yetmediğini, düzenli kontrollerinin de yapılması gerektiğini vurguladı.

MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, Seyhan, Karataş ve Çukurova ilçelerinde yetkili olarak periyodik asansör kontrol ve muayenesi yaptıklarını bildirdi. Kontrollerin başladığı 2012 yılında kontrol ettikleri asansörün yüzde 99’unun can ve mal güvenliği taşımadığı gerekçesiyle kırmızı etiketle işaretlendirildiğini belirten Kavi, günümüzde bu rakamın kent genelinde yüzde 30’a düştüğünü kaydetti. Çalışmaların ilerledikçe bu rakamı yüzde 10’a azaltacaklarını vurgulayan Kavi şunları söyledi:

"Kontroller yapılmazsa mutlaka can veya mal kaybına sebep olacak unsurlar oluşabilir. Bu uygulamayı araç muayene istasyonu gibi düşünebiliriz. Asansörün periyodik bakımlarını yapmanız yetmez. Aracınızı muayene istasyonuna götürmekle servise götürmek arasında fark var. Serviste rutin bakımları yapılır ama mutlaka birkaç yılda bir muayene istasyonuna araçlarımızı götürüyoruz. Bizim işimiz de aynı muayene istasyonu gibi kontroldür. Vatandaş adına yapılan kontrollerin standartlara uygun olup olmadığının kontrolüdür."

FOTOĞRAFLI