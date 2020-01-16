Düzenli spor damar sertliğini önlüyor

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, düzenli sporun damar sertliğini önlediğini söyledi.

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, 2004 yılında ABD’de bir dergide yayımlanan ve Almanya Leipzig Üniversitesinde yapılan bir çalışmadan bahsederek, "Egzersizin; göğüs ağrısız yürüme mesafesi, kalp adalesine kan yayılımında artış, kalp krizi ve kalbe bağlı ölüm, inme, by-pass olma mecburiyeti, ağrıda ve hastaneye yatış ihtiyacında artış gibi unsurlar dikkate alındığında balon-stent tedavisine üstün olduğu gösteriliyor. Çalışma, önce 12 aylık süreyle 101 erkek hasta üzerinde günlük 20 dakikalık bisiklet egzersizi şeklinde uygulanıyor ve 12 aylık takip sonuçları yayımlanıyor" dedi

Egzersizin üstünlüğü

Op. Dr. Orhan Rodoplu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"2006’da 4 yıllık sonuçlar yine aynı dergide yayımlandı. Bu süre içerisinde balon-stent uygulaması yapılan hastalarda kalple ilgili 44 sorun saptanmışken, egzersiz grubunda bu sayının 23 olduğu görülüyor. Olaysız sağ kalım oranı ise balon-stent grubunda birinci yılda yüzde 70, dördüncü yılda yüzde 50 iken, egzersiz grubunda birinci yılda yüzde 88, dördüncü yılda ise yüzde 70 olarak belirleniyor. Bu durum egzersizin üstünlüğünün zamanla da devam ettiğini gösteriyor. Egzersiz (ve yaşam tarzı değişiklikleri) ise damarın diğer kısımlarındaki damar sertliğinin ilerlemesini yavaşlatıp durdurarak yeni yan dalların gelişmesini sağlamaya yarayarak damar genişletici, iltihap giderici ve kan sulandırıcı maddelerin üretimini arttırıyor."



