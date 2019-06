Düzenli sporla 5 ayda 54 kilo verdi

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de 5 ay boyunca sağlıklı beslenip, spor yapan anestezi teknikeri Ramazan Işıklı (22), 164 kilodan 110 kiloya düştü. 54 kilo veren Işıklı, ata binerek efor sarf ettiğini, bunun da kilo vermesinde etkili olduğunu söyledi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan bekâr Ramazan Işıklı, 15 yaşından itibaren kilo almaya başladı. Işıklı, bu yılın ilk ayında 164 kiloya ulaştı. Aşırı kilolardan dolayı rahatsız olan Işıklı, sporla kilo vermeye karar verdi. İnternette araştırma yapan Işıklı, ata binerek zayıflayabileceğini düşündü. Kentte bulunan at çiftliğine giderek haftanın 3 günü ata binen Işıklı, bunun yanı sıra yazıldığı spor merkezinde düzenli olarak yüzdü. Işıklı, düzenli beslenip spor yaparak 5 ayda 54 kilo verdi. 'ATA BİNMEM KİLO VERMEMDE ETKİLİ OLDU' Işıklı, 15 yaşından itibaren kilo almaya başladığını, bu yılın ilk ayında 160 kiloya ulaştığını söyledi. Aşırı kilolardan dolayı rahatsız olduğunu belirten Işıklı, iş arkadaşlarının desteği ile spora başladığını kaydetti. Işıklı, ilk olarak at çiftliğine giderek burada ata bindiğini ifade ederek, "At kadar binicide efor sarf ediyor. Bu nedenle kalori yakımında, kilo vermede bayağı bir etkin spor dalı. Bu spora başladığımda 164 kiloydum. Kilo vermemde bayağı etken oldu. Bugün itibariyle 110 kiloyum. Atın haricinde yüzme ve spora gittim. Kilo vermek isteyenlere tavsiyem; spor öncelikle gayemiz olmalı. İstenildiği zaman kilo vermek kolay" dedi. Işıklı, şu anda kilosundan memnun olduğunu, ancak spora devam ettiğini kaydetti.