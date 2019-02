Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Başhekimi Türkan Tünerir, Fizyomer’de uygulanan tedavi yöntemleri hakkında konuştu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinde hangi hastalıkların tedavisinin yapıldığı konusunda bilgi veren Tünerir, "Ortopedik hastalıklar, kırık, çıkık, çocuk felçlerinden yaşlı felçlerine kadar, kas kuvvetinde kayıp olmuş, yürüme güçlüğü çeken hastalarımızdan, her yaştaki hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetini vermekteyiz" dedi. Bel ve boyun fıtığı tedavilerinde uygulanan tedavi yöntemlerinden söz eden Tünerir, “Derin ısıtıcılar, yüzeysel ısıtıcılar, elektrik akımları, masaj tedavileri, manuel tedaviler, hidroterapi( (havuz içinde egzersizle) özellikle vücut ağırlığını yok ettiği için su içindeki egzersizler daha rahat, daha kolay yapılabiliyor ve daha güçlendirici olabiliyor aynı zamanda omurgayı daha rahat koruyabiliyor. Özellikle dizlerde de akut ağrılı dönemlerde vücudun yükünü kaldırmasının uygun olmadığı dönemlerde şiş ağrılı eklemlerde yine su içi egzersizler öneriyoruz. Çocuk felçli hastalarımızda, spastik çocuklarımızda, kas hastalıkları olanlarda, yine yaşa bağlı ; Parkinson, MS (Multipl Skleroz) gibi hastalıklarda hidroterapi uygulanıyor. Bu gibi hastalıklarda hipoterapi, atla tedavi de yapılıyor. Biz de bu tür hastalıklarda kullanmak üzere merkezimize, hipoterapi yapan at simülatörü getirdik ve onun üzerinde aynı atın yaptığı hareketleri yaptırarak, salon ortamında güvenli bir ortamda özellikle gövde kaslarını kuvvetlendirebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Düzenli ve kısa süreli egzersiz, seyrek ve uzun yapılandan daha etkili”

Egzersizleri günde iki kez önerdiklerini söyleyen Tünerir, "Egzersizlerde günde iki kez ve her harekette 5-6 sayıyla başlayıp her gün birer ikişer sayı arttırarak 20 sayıya kadar çıkmalılar. Hasta egzersiz yaparken ağrı hissediyorsa, bu hareketi yapmamasını istiyoruz. Kendilerini zorlamasınlar. Düzenli ve sürekli yapılan kısa süreli egzersizler, seyrek fakat uzun süreli yapılan egzersizlerden her zaman daha iyidir. Yani aklınıza geldiği bir buçuk ya da iki saat egzersiz yapıp ondan sonra hiç yapmamak uygun değil" diye konuştu.

Robotik Antalgic Trak ile fıtığınızdan kurtulun

Fizik tedavide kullanılan cihazlar hakkında bilgi veren Tünerir,sözlerini şöyle sürdürdü:

“Robotik Antalgic Trak dediğimiz cihaz,çekme yöntemiyle bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde başarıyla uygulanıyor. Özellikle Amerika’da son 10 yıldır çok uygulanan ve başarılı sonuçlar alınan cihaz, ülkemizde de 3-4 yıldır uygulanıyor. Omurga üzerinde bel ve boyun fıtıklarında, basınç altında kalan sinirlerin bu basıncı çekerek, açarak traksiyon yöntemiyle siniri oradan serbestleştirerek ve eklem hareket açıklığını arttırarak, spazmı çözerek hastalarının şikayetlerini yok etmektedir. Genelde ortalama 10 seansta yeterli sonuç alabiliyoruz ancak bazı durumlarda daha fazla yapmamız gerektiğinde tedaviyi 12-15 seansa kadar uzatıyoruz. Bu cihazımızda ikinci üçüncü seanstan itibaren hemen ağrılar azalmaya başlıyor. Seanslardan sonra istirahata dikkat edilmesi , ağır kaldırılmaması, bel korsesinin belli bir süre kullanılması, gerekiyorsa ilaçların kullanılması önemlidir.”