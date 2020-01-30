Düzenli yapılan cinsel ilişki erken menopozu engelliyor

Londra Üniversitesi'ndeki bir grup bilim insanı, haftalık olarak cinsel ilişki, oral seks, dokunma veya kendini uyarma dahil olmak üzere cinsel aktivitede bulunan kadınların erken menopoz yaşama olasılığının yüzde 28 daha az olduğunu buldu.

Her ay cinsel ilişkiye girenlerinse erken menopoza girme ihtimali daha az sıklıkta cinsel ilişkiye girenlere göre yüzde 19 daha az. İki yıl boyunca iki bin 936 kadının cinsel etkinliklerini izleyen ekip bunun nedeninin cinsel aktivite eksikliğinin vücuda "kaynakları başka yere yatırdığı" sinyali vermesi olduğuna inanıyor.

Bu sinyalin sebebiyse ovülasyonun (yumurtlama) "maliyetli bir süreç" olması. Eğer vücut hamile kalmaktansa enerjisini başka yere daha iyi yatırabileceğini düşünüyorsa bunu yapacaktır.

Çalışmanın baş yazarı Megan Arnot "Çalışmamızın bulgularına göre bir kadının cinsel ilişkiye girmemesi hamilelik şansının olmadığına işaret ediyor. Bu durumda vücut boş yere ovülasyona yatırım yapmamayı "seçiyor." Enerjiyi ovülasyona yatırmakla torunlara bakarak aktif kalmak gibi başka yere yatırmak arasında biyolojik enerji değiş tokuşu olabilir" diyor.