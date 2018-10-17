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Düzensiz Afgan göçmen, hayvan bakımevine sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 20:29 | Son Güncelleme

Afganistan uyruklu Yavaz Hasani, kaçışları organize eden kişilerden şiddet gördüğünü ileri sürerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde belediyenin sokak hayvanları bakımevi yetkililerinden yardım istedi

Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Yavaz Hasani, kaçışları organize eden kişilerden şiddet gördüğünü öne sürerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde belediyenin sokak hayvanları bakımevine sığındı.

İddiaya göre, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen 23 yaşındaki Hasani, Doğubayazıt ilçesinde düzensiz göçmen organizatörleri tarafından alıkonularak şiddet gördüğü gerekçesiyle Doğubayazıt Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'na sığındı.

Ayaklarında darp izleri bulunan Hasani'ye burada veteriner hekim Mahmut Babur pansuman yaptı.

Uzun süre aç kaldığını söyleyen Hasani'ye, bakımevinin çalışanları yemek verdi.

Hasani'yi Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine götüren Babur, güvenlik güçlerine de bilgi verdi.

Hasani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ay önce Afganistan'dan kaçarak İran üzerinden Türkiye'ye geçtiğini söyledi.

Doğubayazıt ilçesinde 25 gündür organizatörler tarafından bir evde alıkonularak darbedildiğini iddia eden Hasani, "Afganistan'dan İran'a geldiğimde İran polisi pasaportumu ve kimliğimi yırttı. Burada 600 dolar verdiğim bir kişi yaya olarak İran sınırından Türkiye'ye geçişimi sağladı. Sınırın Doğubayazıt tarafından da bir kişi minibüsle beni ilçeye getirdi. Burada param olmadığı için iki kişi beni hortumla dövdü. Mecbur kaldım kaçarak buraya sığındım." ifadelerini kullandı.

Babasının Afganistan'da Taliban tarafından öldürüldüğünü, bir tek annesinin hayatta kaldığını belirten Hasani, "Afganistan'a dönmek istemiyorum. Taliban, ülkede genç olanları zorla yanına alıyor. Can güvenliğim yok. Cebimde 100 lira para var. Anneme sahip çıkmalıyım. İstanbul'a gidip annem için çalışmam gerekiyor." dedi.

Mahmut Babur ise Hasani’nin bakımevine yalın ayak geldiğini anlatarak, "Uzun süre aç ve susuz kalmış. Ayaklarında ciddi yaralar vardı." diye konuştu.

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