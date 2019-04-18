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Düzensiz Göç ile Mücadele Bölge Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: - "Türkiye, stratejik konumda olması itibarıyla düzensiz göçün baskısını en fazla hisseden ülkelerin başında geliyor"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye'nin stratejik konumu dolayısıyla düzensiz göç baskısını en fazla hisseden ülkelerin başında geldiğini belirtti.

Erin, bir otelde düzenlenen "Düzensiz Göç ile Mücadele Bölge Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, düzensiz göçün engellenmesi ve yönetimiyle ilgili konuların görüşüleceği toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Bir ülkenin tek başına içinden çıkması mümkün olmayan bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Erin, şöyle konuştu:

"Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinin kesişme noktasında yer alan ve stratejik konumda olması itibarıyla düzensiz göçün baskısını en fazla hisseden ülkelerin başında geliyor. 2011'de Suriye'de yaşanan olaylardan kaynaklı evlerinden, vatanlarından ayrılan yaklaşık 4 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Bunların yaklaşık 550 bini Şanlıurfa'da yaşıyor. Misafirlerimiz, devletimizin dünyanın hiçbir tarafında görülmeyen yardım ve destekleriyle ülkemizde yaşamaya devam ediyor. "

Düzensiz göçün engellenmesi, yönetilebilir noktaya taşınması için alınması gereken çok sayıda önlem bulunduğunu anlatan Erin, "Son dönemde yapılan düzenlemeler, sınırlarımızın kontrol altına alınmasıyla ilgili yatırımlar ve uluslararası camianın bu sorunla mücadele etmesi için Türkiye'nin gösterdiği çabalar büyük çalışmalardır." dedi.

Erin, toplantıya katılan illerin yöneticileriyle alınacak kararlar ve yapılacak çalışmaların, düzensiz göçün önlenmesine yönelik tedbirlerin daha etkin uygulanmasına vesile olacağını kaydetti.

Toplantıya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak valileri, vali yardımcıları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve il göç idaresi müdürlüğü yetkilileri katıldı.

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