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"Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:25 | Son Güncelleme

Samsun'da bölge valileri ve güvenlik birimlerinin katılımıyla düzensiz göç sorunu masaya yatırıldı - Samsun Valisi Osman Kaymak: -"Bu toplantı sonucu göç ile ilgili analizler yapacağız. Göç yolları, göç riskleri, analizleri ve bölge risk haritalarını Bakanlığa ileteceğiz"

Samsun'da bölge valileri ve güvenlik birimlerinin katılımıyla "Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca, Samsun Valiliğinin koordinesinde bir otelde düzenlenen toplantıya, Amasya, Çorum, Çankırı, Giresun, Ordu, Kastamonu Valileri, vali yardımcıları ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, emniyet, jandarma ve göç idaresi müdürlüklerinin yetkilileri katıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, bölgedeki düzensiz göçmenlerin sayısı, illere göre dağılımı, bölgedeki düzensiz göç hareketliliğinin ele alınarak, alınacak tedbirler ve izlenecek yol haritasının masaya yatırılması için düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, düzensiz göçün takibinin önemine vurgu yaptı.

Bölge illeriyle göç sorununun değerlendirileceğini ifade eden Kaymak, "Göç genelde doğudan sahte belgelerle gelmekte. Bunlar illerimizde ve ülkemizde zaman zaman sorunlara neden olmakta. Bunun takibi çok önemli. Düzensiz göçü yönetenler illegal yapılarla ilgili insanlar." dedi.

Vali Kaymak, koordinasyon toplantısının önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Düzensiz göç hangi yollardan giriyor? Hangi yolu izliyor? Genelde doğu illerinden ve Güneydoğu'dan girmekte. Batı bölgelerinde yakalanmakta. Bu anlamda bizim Karadeniz Bölgemiz de hassasiyet arz ediyor. Onun için bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Karşılıklı, illerimiz mevcut durumlarını ortaya koyacaklar. Ciddi kararlar alacağımızı düşünüyorum. Bu toplantı sonucu göç ile ilgili analizler yapacağız. Göç yolları, göç riskleri, analizleri ve bölge risk haritalarını Bakanlığa ileticeğiz."

Bu analizlere göre yol haritası oluşturularak çeşitli önlemler alınacağını dile getiren Osman Kaymak, "Bakanlığımız, bölge risk haritalarına göre göç yollarındaki tedbirleri ve yol kontrollerini artıracak. Bunların daha etkili ve verimli olması sağlanacak. Yeni yol uygulamalarının nerede olması gerekiyor, nerede kaçakları var, bunları tespit etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

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