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Düzensiz göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca 28 Aralık 2018-4 Ocak 2019 arasında, 497 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir haftada 497 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 28 Aralık 2018-4 Ocak 2019 arasında, 13 olaya müdahale edildi.

Olayların 11'i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege grup komutanlıkları, ikisi Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana geldi.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege grup komutanlıkları sorumluluk sahasındaki Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık ve Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Urla, Çeşme ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 11 olayda 472 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Didim bölgelerinde gerçekleşen 2 olayda 25 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ayrıca 13 göç girişiminin 4'ünde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilirken, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvalık, Ayvacık, Dikili ve Kuşadası bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde 179 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından Enez, Dikili, Çeşme, Seferihisar, Didim ve Silifke bölgelerindeki 6 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 207 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısının jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçün engellenmesi amacıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde, bir sahil güvenlik korveti, 28 sahil güvenlik botu, 7 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 13 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam 2 bin 274 saat seyir yapıldı.

Faaliyetler kapsamında, 18 helikopter ve 7 uçak sortisiyle toplam 69 saat uçuş gerçekleştirildi ve 5 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 444 saat görev icra edildi.

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