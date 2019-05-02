Düzensiz göçle mücadele önlemleri olumlu sonuç verdi

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yılın ilk 4 ayında 79 bin 2 düzensiz göçmen yakalandı. Denizlerden geçerek Avrupa'ya ulaşan yabancı uyrukluların sayısı yüzde 17,6 azalırken, sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise yüzde 34 arttı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadeleye yönelik deniz ve karada alınan güvenlik tedbirleri olumlu sonuçlar veriyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-25 Nisan tarihlerinde 79 bin 2 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların arasında ilk 3 sırada 32 bin 942 Afganistan, 11 bin 691 Pakistan ve 6 bin 432 Suriye uyruklu yer aldı.

- Yakalanan düzensiz göçmen sayısı düştü

Güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmen sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, Afganistan uyruklularda yüzde 14, Suriyelilerde yüzde 55 azaldı.

Yurt genelinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,44 düştü.

Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre Afganistanlılarda yüzde 70 ve Pakistanlılarda yüzde 79, diğer uyruklarda ise yüzde 34 artış gösterdi.