HABER

Düzensiz göçmen botundaki 5 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuşadası Karakol Gemisi'nin Ege Denizi'nde tespit ettiği düzensiz göçmen botundaki 5 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

Düzensiz göçmen botundaki 5 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuşadası Karakol Gemisi'nin Ege Denizi'nde tespit ettiği düzensiz göçmen botundaki 5 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege'de planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Kuşadası Karakol Gemimiz, Müsellim Geçidi'nde tespit ettiği düzensiz göçmen botundaki 5 kişiyi güvenli şekilde Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim etti" denildi.

FOTOĞRAFLI

Düzensiz göçmen botundaki 5 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi

PARTNER Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini
(Özel Haber) Üzerinden araç tekerleği geçen sokak kedisini veteriner hekimi kurtardı(Özel Haber) Üzerinden araç tekerleği geçen sokak kedisini veteriner hekimi kurtardı
Kütahya’da 30 kilo esrar ele geçirildiKütahya’da 30 kilo esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı

Cinsel istismar iddiası bulunan öğretmen intihara kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.