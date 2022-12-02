Düzensiz göçmen, Bulgaristan sınırında donarak öldü

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünün Bulgaristan sınırında hareketsiz yatan 2 kişiyi gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

DONMUŞ HALDE BULUNDU

Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri askeri yasak bölgeye geçti. Sağlık ekipleri düzensiz göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi. Düzensiz göçmenin cenazesi morga kaldırıldı.

Soğuktan etkilenen diğer göçmen ise tedavisi için hastaneye götürüldü.

Bölgede hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçülüyor. (AA-DHA)



