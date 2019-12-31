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  4. Düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

Düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan çeteyi 3 ay boyunca takibe aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla organizatörlerin 4,5 bin dolar aldıkları düzensiz göçmenleri, tırlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) götürmeyi planladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, tır dorselerinin alt kısmına göçmenlerin gizlice girip çıkabilmeleri için düzenek kurduktan sonra mali değeri düşük olan yükleri KKTC'ye götürmek üzere beyanname oluşturdukları tespit edildi.

Liman görevlilerini yanıltmak amacıyla yasal yüklü tırı önceden limana sokup güvenlik önlemlerini atlatmayı hedefleyen şüphelilerin, kameraların görmeyeceği bir noktada düzensiz göçmenleri önce gemiye, sonrasında da özel düzenek yardımıyla tırın içine almayı planladıkları ortaya çıkarıldı.

Bunun üzerine Mersin, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekiplerce 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı. Polis operasyonlarda 30 düzensiz göçmeni de yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk etti.

Zanlıların kullandığı tır ve dorselere de el konuldu.

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