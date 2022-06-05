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Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

05.06.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da geçmişi 2,5 yıl öncesine ve İngiltere’ye dayanan ilginç bir kayıp vakası aydınlandı. Muratlı ilçesinde bir kişi, düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı. Ancak şahsın 2,5 sene önce İngiltere’de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Joshua olduğu ortaya çıktı. Şahsın, bir sabah doktor randevusu için evden çıktığı ve bir daha görülmediği öğrenilirken bu olay İngiltere'de haberlere de konu oldu.

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

2,5 yıl önce İngiltere’de yaşanan bir kayıp vakası Tekirdağ’da bir kişinin düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, İngiltere’de kıyı kenti Brighton and Hove’da yaşayan ve bir sabah doktor randevusuna gitmek üzere evinden çıkan 25 yaşındaki Joshua’dan bir daha haber alınamadı. İngiltere’de bu olay haberlere de konu oldu.

BİTKİN HALDE BULUNDU

Kayıp Joshua, Muratlı’da güvenlik güçlerince bitkin bir halde bulundu.

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"EN SON HAKİ RENKLİ KABAN GİYMİŞ VE SIRT ÇANTASI TAŞIYORMUŞ"

Yapılan araştırmalarda şahsın İngiltere’deki kayıp şahıs olduğu teyit edildi. İngiliz ‘The Argus’ adlı haber sitesinde 23 Aralık 2019’da yayımlanan kayıp haberi ise şöyle:

“Polis, kayıp bir adamın iyiliği için endişeleniyor. Hove sakini Joshua Toussaint Brighton’da bir randevuya gitti, ancak randevuyu almasına rağmen o zamandan beri kendisinden haber alınamadı. En son 19 Aralık sabah saat 10.00’da görüldü. 25 yaşındaki siyahi, 5 fit 9in boyunda ve uzun siyah örgülü saçlı ince yapılı. En son haki renkli parka kaban, gri pantolon, gri ayakkabılar giymiş ve bir sırt çantası taşıyormuş. Bir Sussex Polis sözcüsü, "Joshua’yı gören veya nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olabilecek herkesin, 19/12 tarihli 990 seriden alıntı yaparak çevrimiçi olarak bildirmesi veya 101’i araması isteniyor."

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Tekirdağ
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