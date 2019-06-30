HABER

Düzensiz göçmen sorunu AB ülkelerini karşı karşıya getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 17:55 | Son Güncelleme

İtalya'nın, Lampedusa Adası açıklarında gemide bekletilen göçmenleri almasına rağmen geminin Alman kadın kaptanını tutuklaması tartışma yarattı - Fransa ve Almanya, İtalya hükümetinin düzensiz göçmenlere karşı politikasını eleştirdi

MADRİD (AA) - Akdeniz'deki göçmen sorunu bir kez daha Avrupa Birliği (AB) ülkelerini karşı karşıya getirirken, İtalya hükümetinin düzensiz göçmenlere karşı politikasına Fransa ve Almanya'dan eleştiri geldi.

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'un kendisine ait Hollanda bayraklı bir gemiyle Akdeniz'de kurtardığı 53 düzensiz göçmenin tamamı geçen cuma akşamı karaya çıkarken, Alman kadın gemi kaptanı Carlota Rackete'nin ev hapsine alınması tartışma yarattı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Mevcut İtalya hükümeti, Avrupa'yı dayanışma eksikliğiyle suçlayıp, Avrupalı partnerleriyle istişarelerde bulunmadan çözüm seçenekleri sunuyor. Limanların kapatılması bir deniz hakkı ihlalidir." açıklamasında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da "İnsan hayatı kurtarmak insani zorunluluktur. Denizde hayat kurtarmak bir suç olmamalı. İtalyan adaleti suçlamalara bir an önce açıklık getirmeli." ifadelerini kullandı.

İtalya'da göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan aşırı sağ görüşlü Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Almanya ve Fransa'dan gelen açıklamalara sert karşılık verdi.

Salvini, "İtalya hiç kimseden ders alacak değil. Özellikle de Fransa'dan." dedi. Salvini ayrıca sosyal medya aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, tutuklanan gemi kaptanının "yasa dışı hareket ettiğini" savundu.

Gemi kaptanı Carlota Rackete'nin düzensiz göçmenlerden bazılarının sağlık sorunları olduğu iddiasıyla, İtalyan sahil güvenlik güçlerinin engellemelerine rağmen gemiyi limana yanaştırmasına atıfta bulunan Salvini, "Yasa dışı kaptan, bir ihtiyaç durumu olduğunu söyleyerek, sahil güvenlik ekiplerinin hayatlarını riske atan çılgınca hareketini haklı çıkarmaya çalışmıştır. Ama gemideki 41 düzensiz göçmenden hiçbirinin sağlık sorunu yoktu. Hangi ihtiyaçtan bahsediyor?" diye yazdı.

Diğer yandan 31 yaşındaki kadın gemi kaptanı Rackete için Almanya'da bir televizyon kanalında başlatılan kampanyada, bir günde 300 bin avrodan fazla para toplandığı bildirildi.

Yasal danışmanlık ve avukatlık harcamalarında kullanılmak üzere kampanyalarla para toplanan Rackete'in, İtalya'da 3 ila 10 yıl hapis ve 50 bin avroya kadar para cezası alma riski bulunuyor.

Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait olan, Hollanda bayraklı Sea Watch 3 gemisine almıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, yeni kabul ettikleri tasarı gereği, sadece kadın, çocuk ve hasta olan 10 daha sonra da 2 düzensiz göçmenin karaya çıkmasına müsade etmişti. Gemide kalan 41 düzensiz göçmen, kaptan Rackete'in engellemelere rağmen gemiyi limana yanaştırmasıyla 17 gün sonra karaya çıkmıştı.

Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Sea Watch'un İtalya hükümetine karşı suçlamalarını kabul etmeyerek, Alman sivil toplum kuruluşunun Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri, en yakınındaki ülke olması bakımından Tunus'a götürmesi gerektiğini savunmuştu.

Lampedusa Adası'na çıkan söz konusu 53 düzensiz göçmenin bazı AB ülkeleri arasında paylaşılması için görüşmeler devam ediyor.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Aydos Ormanı'nda yangınAydos Ormanı'nda yangın
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepkiDışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch Almanya Avrupa'da düzensiz göçmen sorunu İtalya

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Ankara'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

Seyir halindeyken alev aldı! Yürekler ağza geldi

Kapıkule'de 'gurtbetçi' yoğunluğu!

Akın akın geliyorlar! Uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece'deki olayla ilgili açıklama

Valilik açıkladı: Yasal işlem başlatılacak

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Bartın'da hortum paniği!

Hortum paniği! Aynı anda oluştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.