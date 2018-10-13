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Düzensiz göçmenler araçları kaza yapınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:08 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde trafik kazası yapan minibüsteki Pakistan uyruklu 24 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kaza yapan bir minibüste yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan İpsala istikametine giden H.S'nin kullandığı 34 BOJ 029 plakalı minibüs, Dörtyol kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen Pakistan uyruklu 24 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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düzensiz göçmenler istanbul minib

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