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"Düzensiz göçmenler Avrupa'da iltica talep etmekten çekiniyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 19:13 | Son Güncelleme

Göçmenler ve Yabancılar için Koordinasyon Kurumu ile Sınır Tanımayan Doktorlar, düzensiz göçmenlerin baskıcı ve caydırıcı politikaları nedeniyle Avrupa'da iltica talep etmekten çekindiğini açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da düzensiz göçmenlere yardım ve bakım hizmeti sağlayan iki kuruluş, düzensiz göçmenlerin kıta genelindeki baskıcı ve caydırıcı politikalar nedeniyle Avrupa'da iltica talebinde bulunmaktan çekindiğini açıkladı.

Göçmenler ve Yabancılar için Koordinasyon Kurumu (CIRE) ile Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yayımlanan "Belçika'daki Düzensiz Göçmenler" başlıklı raporda, ülkedeki düzensiz göçmenlerin yaşadıkları zorluklar ele alındı.

Raporda, "Avrupa sınırlarındaki mülteci kamplarında yaşanan insanlık dışı koşullar, Dublin Sözleşmesi, baskıcı ve caydırıcı politikalar, göçmenlerin kamu yetkililerine olan güvenini zedeliyor, onları daha kırılgan hale getiriyor." ifadesi kullanıldı.

- "Avrupa'nın her yerinde göçmenler dışlanıyor"

"Avrupa'nın her yerinde göçmenler dışlanıyor. Mevcut politikalar bu kişileri temel haklarından yoksun bırakıyor." değerlendirmesinde bulunulan raporda, Avrupa'daki göçmen politikalarının aynı zamanda bu kişileri insan kaçakçılarının ağına ittiği savunuldu.

Düzensiz göçmenlerin bu politikalar nedeniyle Avrupa genelinde iltica başvurusu yapmaktan çekindiği belirtilen raporda, bu kişiler için daha iyi koşulların oluşturulması ve hakları konusunda daha açık bilgi paylaşımı yapılması çağrısında bulunuldu.

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Belçika göçmen ingiltere psikolojik sorun Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF)

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