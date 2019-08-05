Düzensiz göçmenler kendi imkanlarıyla Lampedusa'ya ulaştı

Libya'dan tekneyle Akdeniz'e açılan 48 düzensiz göçmenin, kendi imkanlarıyla İtalya'nın Lampedusa Adası'na ulaşmayı başardığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Libya'dan tekneyle hareket eden, aralarında 3'ü hamile 27 kadın ve 6 küçük çocuğun bulunduğu 48 düzensiz göçmenin, kendi imkanlarıyla Lampedusa'ya ulaştıkları belirtildi.

Haberlerde çoğunluğunu Fildişi Sahili, Mali ve Tunus kökenlilerin oluşturduğu düzensiz göçmenlerin ifadelerine de yer verildi.

Göçmenlerin, Libya'dan Lampedusa'ya 2 gün süren yolculukları sırasında denizde bebekten 30 yaşlarındaki insanlara kadar çok sayıda göçmenin cesediyle karşılaştıkları ifade edildi.

Öte yandan, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve SOS Mediterranee tarafından idare edilen Ocean Viking isimli arama-kurtarma gemisinin dün Marsilya'dan hareket ettiği ve İtalya ile Libya arasındaki uluslararası sularda kurtarma faaliyetlerine katılacağı bildirildi.

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte kullanılan düzensiz göç rotalarından birisi olarak öne çıkıyor. Umuda yolculuk için Libya'dan denize açılan düzensiz göçmenlerin bir kısmı denizi geçmeyi başarıyor ya da kurtarılıyor, bazıları ise yaşamını yitiriyor.

