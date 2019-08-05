HABER

Düzensiz göçmenler kendi imkanlarıyla Lampedusa'ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 19:56 | Son Güncelleme

Libya'dan tekneyle Akdeniz'e açılan 48 düzensiz göçmen yardım almadan İtalya'nın Lampedusa Adası'na ulaşmayı başardı

Libya'dan tekneyle Akdeniz'e açılan 48 düzensiz göçmenin, kendi imkanlarıyla İtalya'nın Lampedusa Adası'na ulaşmayı başardığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Libya'dan tekneyle hareket eden, aralarında 3'ü hamile 27 kadın ve 6 küçük çocuğun bulunduğu 48 düzensiz göçmenin, kendi imkanlarıyla Lampedusa'ya ulaştıkları belirtildi.

Haberlerde çoğunluğunu Fildişi Sahili, Mali ve Tunus kökenlilerin oluşturduğu düzensiz göçmenlerin ifadelerine de yer verildi.

Göçmenlerin, Libya'dan Lampedusa'ya 2 gün süren yolculukları sırasında denizde bebekten 30 yaşlarındaki insanlara kadar çok sayıda göçmenin cesediyle karşılaştıkları ifade edildi.

Öte yandan, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve SOS Mediterranee tarafından idare edilen Ocean Viking isimli arama-kurtarma gemisinin dün Marsilya'dan hareket ettiği ve İtalya ile Libya arasındaki uluslararası sularda kurtarma faaliyetlerine katılacağı bildirildi.

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte kullanılan düzensiz göç rotalarından birisi olarak öne çıkıyor. Umuda yolculuk için Libya'dan denize açılan düzensiz göçmenlerin bir kısmı denizi geçmeyi başarıyor ya da kurtarılıyor, bazıları ise yaşamını yitiriyor.

Burası sosyal medya tutkunlarının gözdesi olacak! Bakın neredeBurası sosyal medya tutkunlarının gözdesi olacak! Bakın nerede
Hadımköy'de su yüklü tır alev alev yandıHadımköy'de su yüklü tır alev alev yandı
Öykü Arin için kan ve kök hücre bağışladı, başka çocuğa hayat olduÖykü Arin için kan ve kök hücre bağışladı, başka çocuğa hayat oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmenler İtalya Lampedusa

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Bakan Albayrak'tan kredi desteği açıklaması

Bakan Albayrak'tan kredi desteği açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

Son dakika: Tuzla Piyade Okulu'nun atış alanında yangın

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.