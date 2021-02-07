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Düzensiz göçmenler polis kontrolüne takıldı

07.02.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Batı illerine Malatya üzerinden geçiş yapmak isteyen 20 yabancı uyruklu ile 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya- Elazığ kara yolu Bağtepe Mahallesi mevkisinde polis şehirler arası yolda kontrol yaptı.

Batı illerine Malatya üzerinden geçiş yapmak isteyen 20 yabancı uyruklu ile 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya- Elazığ kara yolu Bağtepe Mahallesi mevkisinde polis şehirler arası yolda kontrol yaptı. Bir araçta kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, araçta 19’u Afganistan, 1’i Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısını gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlılardan 2’sine göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı, 7 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Türkiye’ye illegal giriş yapmak suçundan şahıslara kişi başı 4 bin 746 lira olmak üzere ceza kesildi.
Gözaltına alınan 13 kişi de Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Tahkikat sürdürülüyor.

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