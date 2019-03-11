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Düzensiz göçmenler "radara" yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmenler "radara" yakalandı

EDİRNE (AA) - Sahil Güvenlik ekipleri Enez açıklarında 5'i kadın 32 düzensiz göçmeni Yunanistan'a geçmeden yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Enez açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu durdurdu. Bottaki Afganistan uyruklu 5'i kadın 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmenler Enez Yakalama

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