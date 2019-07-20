Düzensiz göçmenler yaşadıkları dehşeti anlattı

"Sınıra yakın bir yerde minibüse bindik. Tam olarak hatırlamıyorum ama küçük bir minibüse 56'nın üzerinde yolcu bindirildik. Dağlık bir alanda aracın freni tutmadı ve kaza oldu. Hepimiz yaralandık. Aramızda çocuk ve kadınlar da vardı. Benle beraber iki arkadaşım daha vardı ama onlara ne oldu bilmiyorum. Burada hem polis ekipleri hem de doktorlar bize çok yardımcı oldu. Türkiye ve milletinden çok razıyız, bize sahip çıktılar."

Önce İran'a, oradan da 11 gün süren zorlu bir yolculuğun ardından Van'a ulaştıklarını anlatan Gülağa, şunları dile getirdi:

Kazada kolu kırılan Afganistan uyruklu Adnan Muhammed Gülağa, ülkelerindeki savaş ortamından kaçtıklarını ve daha güvenli buldukları için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

MESUT VAROL - Van'da, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişinin öldüğü kazadan yaralı olarak kurtulan düzensiz göçmenler, minibüste nefes bile alamadıklarını, kaza sırasında adeta can pazarının yaşandığını söyledi.

- "Araç tamamen kapalıydı ve nefes alamıyorduk"

Afganistan uyruklu Perisa Tacik de "Araçta hiç yer yoktu. Birkaç kez şoförden su içmek için durmasını istedik ama durmadı. Araç tamamen kapalıydı ve nefes alamıyorduk. Fren yaptığı zaman hepimiz öne doğru yığılıyorduk. Çocuklar da vardı, onlara ne oldu bilmiyorum. Şimdi tedavim iyiye gidiyor. Allah Türkiye'den razı olsun." dedi.

Diğer yaralılar da bir anda ölümle yaşam arasında gidip geldiklerini ifade ederek, ilk andan itibaren doktorların, sağlık görevlilerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini aktardı.

- "Durumları iyiye gidiyor"

Hastane Servis Sorumlusu Hemşire Ebru Dündar, hastanede 3'ü yoğun bakımda 15 yaralının tedavi gördüğünü söyledi.

Yaralıların tüm ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirten Dündar, "Hastanemizde 2 çocuk yaralımız da var. Yaralılar geldiklerinde durumları kötüydü. Acilde genel bakımlarını yaptık. Ardından servise aldık. Şu an stabil durumdalar." ifadesini kullandı.

Öte yandan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayırseverlerin destekleriyle kurulan yardım mağazası aracılığıyla düzensiz göçmenlere kıyafet, çocuklara da oyuncak temin edilerek yaşadıkları acıyı azda olsa unutmaları sağlandı.

