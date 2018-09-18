Düzensiz göçmenlere kamyon çarptı: 2 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yol kenarında yürüyen düzensiz göçmenlere kamyonun çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında bulunan Mali, Filistin ve Eritre uyruklu 6 kişi, Ayvacık sahiline ulaşmak için Kuruoba köyüne geldi.

Bu sırada Bektaş köyünden ilçe merkezine giden Ali Osman G. idaresindeki 17 PB 999 plakalı kamyon, yol kenarındaki göçmenlere çarptı.

Kazada, Eritre uyruklu Abrahaley Meharna (35) ile Filistin uyruklu Osman Abdella Mensur (38) yaralandı.

Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan diğer 4 göçmen jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

