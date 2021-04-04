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Düzensiz göçmenlere Sahil Güvenlik Komutanlığı yardım eli uzattı

04.04.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçmenleri geri itmeye çalışan Yunan unsurlarına müdahalesi havadan görüntülendi.Yunan Sahil Güvenlik botlarının, düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmeye çalışmasına Türk Sahil Güvenlik unsurları müdahale etti.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçmenleri geri itmeye çalışan Yunan unsurlarına müdahalesi havadan görüntülendi.
Yunan Sahil Güvenlik botlarının, düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmeye çalışmasına Türk Sahil Güvenlik unsurları müdahale etti. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının, Yunan unsurlarına karşı müdahalesi ve düzensiz göçmenlere yardım eli uzatması İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından görüntülendi.
Yunanistan’a ait deniz unsurların aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmen grubuna tehlikeli şekilde yanaşması ve can güvenliğini hiçe sayarak manevralar ile Türk kara sularına düzensiz göçmen grubunu itmesi anbean görüntülere yansıdı.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun gelmesi sonucu ise Yunan unsurları bölgeden uzaklaşırken, düzensiz göçmenler Türk unsurları tarafından kurtarıldı.

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