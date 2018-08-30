Düzensiz göçmenleri Antalya'ya tatile getiriyormuş

Antalya'da içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalanan ve gelin arabası süsü verilerek kamufle edilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığında ifade işlemi tamamlanan Filistinli uyruklu sürücü A.İ.M, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde, otomobili Antalya'ya tatile gitmek için kiraladığını iddia etti. Taşıdığı Afgan ve Pakistanlıları tanımadığını öne süren A.İ.M, "Bir arkadaşım 'Antalya'ya tatile gidecek tanıdıklarım var. Götürür müsün?' diye sordu. Ben de kabul ettim. İyilik için yaptım. Tatile gittiklerini düşünüyordum. Araç aldığımda gelin arabası gibi süslüydü. Ben süslemedim." dediği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, dün Burdur-Antalya kara yolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışması sırasında durdurduğu gelin arabası şeklinde süslemiş bir araçta 3'ü Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile bu kişilere aracılık ettiği tespit edilen Filistin uyruklu kişiyi yakalamıştı.

Araçta yapılan aramada, 11 can yeleği ile 2 çanta dolusu gıda malzemesi bulunmuştu.

