HABER

Düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Kırıkkale'de indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 13:35 | Son Güncelleme

Van'dan İstanbul'a gitmek için bindikleri yolcu otobüsünden Kırıkkale'de indirilen 30 düzensiz göçmen yakalandı, otobüs şoförü gözaltına alındı

Van'dan İstanbul'a gitmek için bindikleri yolcu otobüsünün şoförünün Kırıkkale'de indirdiği 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'dan İstanbul'a giden İ.S. idaresindeki yolcu otobüsünün sürücüsü, araçtaki 30 düzensiz göçmeni Kırıkkale-Kayseri kara yolu Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında indirerek yoluna devam etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otobüsü Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında durdurdu.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin Van'dan İstanbul'a gitmek üzere otobüse bindiği ancak biletlerinin sahte kimlikle Ankara'ya alındığı belirlendi.

Gözaltına alınan otobüs sürücüsü ile düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
İBB Meclisi Seyyid Ali Hayat Çeşmesi'ni kurtarma planını kabul ettiİBB Meclisi Seyyid Ali Hayat Çeşmesi'ni kurtarma planını kabul etti
Doç. Dr. Özçelik: Depreme hazırlıklı olmadığımızı gördükDoç. Dr. Özçelik: Depreme hazırlıklı olmadığımızı gördük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Yalova'da vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Görüntüler ortaya çıktı

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

Bakanlık duyurdu! İki F-16 Suriye hava sahasında uçtu

Bakanlık duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasına girdi

Bir kadın cinayeti daha! Antalya'da adliyeye kanlı gömleğiyle getirildi

Antalya'da dehşet! Kanlı gömleğiyle getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.