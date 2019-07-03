Düzensiz göçmenleri kurtaran Alman gemi kaptanı serbest kaldı

Diğer yandan Agrigento ön soruşturma hakiminin verdiği karara tepki gösteren İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, facebooktaki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Söyleyecek sözüm yok. İtalya'da cezaevine girmek için ne gerekiyor? Bu ülkeye dışarıdan gelen birinin, yasalara uymadan ve askerlerin hayatını riske atarak kendi bildiğini yapmasının bir suç olmaması ve serbest bırakılması beni utandırıyor. Eğer bu gece İtalyan yollarında devriye gezen bir polis arabasına herhangi biri çarparsa hakkıdır. Sayın hakim çok kötü bir örnek!" diye yazdı.

İtalyan hakim, Rackete'nin "düzensiz göçmenlerin hayatını kurtarmak için yapılması gerekeni yaptığını" savundu.

İtalyan hakim, savcılık tarafından, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirmek ve Lampedusa Adası'ndaki limana giriş sırasında Sahil Muhafaza botunun engellemelerine karşı gelerek, askerlerin hayatını riske atmakla suçlanan Rackete'nin tutuklanması için yeterli gerekçe olmadığına kanaat getirdi.

Salvini ayrıca, sivil toplum kuruluşu Sea Watch'un üyesi olan Alman kadın gemi kaptanının sınır dışı edilmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Salvini, yeni bir Rackete olayı olmaması için yeni yasa çıkaracaklarını ifade etti.

Ancak Agrigento Valisi Dario Caputo, Alman gemi kaptanı Rackete'nin sınır dışı edilebilmesi için bir kez daha savcılık tarafından soruşturulması gerektiğini açıkladı.

- Carola Rackete olayı

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait olan, Hollanda bayraklı ve Alman Carola Rackete'nin kaptanlığını yaptığı Sea Watch 3 gemisine almıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, yeni kabul ettikleri tasarı gereği, sadece kadın, çocuk ve hasta olan 10, daha sonra da 2 düzensiz göçmenin karaya çıkmasına müsaade etmişti. Gemide kalan 41 düzensiz göçmen, kaptan Rackete'in, engellemelere rağmen gemiyi limana yanaştırmasıyla 17 gün sonra (28 Haziran akşamı) karaya çıkmıştı.