Düzensiz göçmenleri kurtaran STK'lere İtalya ve Malta engeli

"Alex" adlı yelkenlideki 41 düzensiz göçmenin, cumartesi günü kıyıda tekne içinde bekletildikten sonra gece saatlerinde karaya çıkmalarına izin verildi. Gemideki düzensiz göçmenlerden kadın ve çocuk olan diğer 13'ü, İtalyan makamlarınca daha önce alınıp kıyıya çıkarıldı.

Son olarak, İtalyan STK Mediterranea Saving Humans ile Alman STK Sea-Eye'ın hafta içinde Akdeniz'de kurtardıkları düzensiz göçmenleri "güvenli liman" olarak bir Avrupa Birliği (AB) ülkesine getirme girişimleri, İtalya ve Malta'da yeni tartışmalar yarattı.

Ayrıca, İtalya hükümetinin geçen ay aldığı karar gereği, teknenin kaptanı ve armatörüne 16 bin 600 avro ceza kesildi.

- "Deniz bisikletiyle bile göçmenleri kurtarmaya devam edeceğiz"

Konuya ilişkin Mediterranea Saving Humans'tan yapılan açıklamada, "Zaten bir gemimize el koymuşlardı, şimdi de bir yelkenlimize. Salvini (İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini) bilmeli ki her ne olursa olsun, deniz bisikletiyle bile göçmenleri kurtarmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

- STK'lere verilen para cezası bir milyon avroya kadar çıkartılacak

İtalya'da düzensiz göçmen sorunuyla mücadelede tüm yetkileri kendisine bağlı bakanlığa alan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise ülkesindeki limanların Akdeniz'deki düzensiz göçmeleri kurtaran STK'lere ait gemilere kapalı olduğunu bir kez daha yineledi.

Salvini, mevcut durumda 50 bin avroya kadar olan, Akdeniz'de kurtardıkları düzensiz göçmenleri İtalya'nın limanlarına getiren STK'lere verilmesi öngörülen para cezasını bir milyon avroya kadar çıkarmak için yeni karar alacaklarını açıkladı.