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Düzensiz göçmenleri taşıyan bota müdahale anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 14:05 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Kuşadası Körfezi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bota müdahale anına dair görüntüler yayınladı.

ANKARA,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Kuşadası Körfezi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bota müdahale anına dair görüntüler yayınladı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter hesabından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG AKBAŞ gemisi tarafından Kuşadası Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit edildiğini ve bu bota Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edildiğini duyurdu. TSK, o anlara ati video yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Müdahale anı

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