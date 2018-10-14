İZMİR (AA) - Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının, İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Hastanede tedavisi süren yaralı sürücünün tedavisinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği belirtildi.
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