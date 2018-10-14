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Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 12:39 | Son Güncelleme

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlattı

İZMİR (AA) - Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının, İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Hastanede tedavisi süren yaralı sürücünün tedavisinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon Kaza soruşturma

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