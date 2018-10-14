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Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: - "Herhangi bir güvenlik önlemi yok kamyonda. O nedenle ölü sayısı çok fazla olmuş"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin, "Herhangi bir güvenlik önlemi yok kamyonda. O nedenle ölü sayısı çok fazla olmuş." dedi.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların evlerinden kalkıp binlerce kilometre uzakta umuda doğru yolculuk yaparken böyle bir sonla karşılaşmasının çok üzücü olduğunu belirtti.

Özkan, yaşananın insanlık adına büyük bir dram olduğunu kaydederek dünyanın buna bir çare bulması gerektiğini ifade etti.

Kamyonun devrildiği derede manzaranın içler acısı olduğunu aktaran Özkan, "09 S 0574 plakalı kamyon, arkası tamamen insan dolu. İçlerinde çocuklar da var. Şu an kesin ölü rakamı 22, yaralı sayısı 13 ama sayı giderek değişiyor. Herhangi bir güvenlik önlemi yok kamyonda. O nedenle ölü sayısı çok fazla olmuş. Tablonun korkunçluğunu şöyle tarif edeyim, kamyon bir akordeona dönüşmüş durumda. Bütün refüjü tarayarak aşağıya düşmüş." diye konuştu.

Özkan, ölenlerin uyruğuna ilişkin kesin bir bilgi olmadığını aktararak ölenlerin 6'sının çocuk olduğunu öğrendiğini söyledi.

Olay yerindeki cenazelerin tamamının adli tıpa gönderildiğini anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Orada akmakta olan dere şu an kırmızı akıyor. (Kamyonun sürücüsü) büyük olasılıkla uyumuş çünkü refüjü tarayarak aşağıya düşmüş. Bu olaylar giderek artar. İnsan kaçakçılığı dünya üzerinde en alçakça suçlardan biri. Avrupa'ya, zengin ülkelere açılış noktasında zengin ülkelerin oturup bir çözüm bulması gerekiyor. Yoksa bizim gibi geçiş güzergahını oluşturan ülkeler bunu önleyemezler. Zenginliği geldikleri yerlerde o insanlarla buluşturmakla olur. Ekmek, iş, aş, huzur ve barış hakkı bu insanlara tanınmalı. İnsan kaçakçılığı uluslararası bir konu. Sadece bizim önlem almamızla çözülecek bir konu değil. Bu insaların üzerinden gelir elde eden mafyalar, gruplar var. Bizim ülkemizde de var. Bu suç örgütlerine yardım ve yataklık eden kamu yöneticileri var. Bizim ülkemizde de var. Bunlarla savcılıkların, hükümetlerin etkin mücadelesi gerekiyor."

Özkan, buradaki insanlık dramınından herkesin ders çıkarması gerektiğini kaydederek, "Aşağıdaki manzara korkunç. Buradan çıkartılacak ders Türkiye'nin çok haklı olduğu bir noktada mutlaka bu göçmen politikalarını dünyanın gündemine taşıması lazım. Yoksa bu acıları yaşamaya devam ederiz. Kamyon kasasından neredeyse sağ insan çıkmamış. Bu kabul edilebilir bir şey değil." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen kamyon Kaza

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