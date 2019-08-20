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Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 23:11 | Son Güncelleme

Van'ın Muradiye ilçesinde koltukları sökülmüş minibüsün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 43 kişi yaralandı

Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 43 kişi yaralandı.

İlçenin Beydağı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen koltukları sökülmüş minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen yaralandı.

Olay yerine 112 sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Muradiye, Erciş ve Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

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düzensiz göçmen Kaza Van

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