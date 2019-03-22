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Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 08:55 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.E yönetimindeki minibüsü, Beyendik Kavşağı yakınlarında durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan minibüs, polis ekiplerince takibe alındı. Minibüs, İpsala'ya bağlı Korucu köy kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü M.E. ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan Irak uyruklu 14 düzensiz göçmen yaralandı.

Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen İpsala trafik kazası

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