HABER

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 21:02 | Son Güncelleme

Muradiye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 43 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 43 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Beydağı Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü ile ona yardım edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu sürücü M.T. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, minibüse öncülük eden şüpheliler H.D. ve Y.D. de Van'ın Muradiye ilçesinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ile H.D. tutuklanırken, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 2 kişinin daha arandığı bildirildi.

Van Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyutVan Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyut
Dereler taştı! Köprülerde çökme meydana geldiDereler taştı! Köprülerde çökme meydana geldi
Valilikten önemli meteorolojik uyarıValilikten önemli meteorolojik uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen trafik kazası tutuklama Van

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Düzce'de etkili olan yağış dereleri taşırdı

Dereler taştı! Köprülerde çökme meydana geldi

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı “Adba” görev başında

Türkiye ve dünyada tek! Görev başında

Son dakika: Hatay'da zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

Zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.