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Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 14:59 | Son Güncelleme

Bodrum'da, düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi kurtarıldı

Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Çelebi Adası açıklarında bir tekneden yardım ihbarı alması üzerine belirtilen bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Filistin, Suriye ve Irak uyruklu 7 kişiyi denizden, 5 kaçağı ise batmak üzere olan tekneden kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek, işlemleri için Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Olayda kaybolduğu ihbar edilen bir kişinin daha bulunması için bölgede bir süre arama kurtarma çalışması yürütüldü. Kayıp kişiye ait olduğu değerlendirilen Suriye uyruklunun cesedi, Bitez sahilinde vatandaşlarca bulundu.

Üzerinden Mahmoud Hasan'a (37) ait kimlik çıkan kişinin cesedi, teşhis ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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