Düzensiz göçmenlerin çantasından uyuşturucu çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde çantalarında uyuşturucu bulunan düzensiz göçmenler gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis kara yolundaki Balaban yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.
Ekipler, otobüste batı illerine gitmeye çalışan 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yapılan aramada, 2 düzensiz göçmenin çantasında 1 kilo 501 gram afyon sakızı bulundu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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